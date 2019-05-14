Более 120 человек назначены на различные посты с помощью программы «Команда Правительства»

14 Май 17:44 2019-05-14T17:44:48+03:00

С момента запуска на портале зарегистрировались около 19 тысяч человек

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Более 120 человек были назначены на различные посты в Нижегородской области при помощи программы «Команда Правительства». Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Презентация программы прошла в приволжской столице 14 мая 2018 года – ровно год назад. Сейчас на портале зарегистрированы почти 19 тысяч человек.

Глеб Никитин подчеркнул, что Нижегородская область является единственным регионом в России, где «отборы на посты региональных министров проходят при привлечении лидеров общественного мнения, экспертов и широкой общественности».

- Но «Команда Правительства» - это не только про текущие отборочные процедуры, не только про конкурсы вообще. Крайне важная история – сбор наказов от жителей будущим министрам. Министру экологии оставили около 180 таких предложений, министру соцполитики – более 350, министру строительства – 240, руководителю управлению по госохране ОКН – порядка 140, - уточнил Глеб Никитин.

Напомним, в конце марта «Комсомольская правда - Нижний Новгород» провела заседание эксперт-клуба «ОколоКремля», на котором обсуждался проект «Команда правительства». Эксперты оценили его как положительный опыт подбора управленческих кадров. Впервые «ОколоКремля» посетили заместитель губернатора области Андрей Бетин и федеральный политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

ИСТОЧНИК KP.RU