«Комсомольская правда - Нижний Новгород» 28 марта провела очередное заседание эксперт-клуба «ОколоКремля». На этот раз ведущие политологи, социологи, журналисты Нижнего Новгорода обсудили проект «Команда правительства» как положительный опыт подбора управленческих кадров. Заседание прошло на площадке проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области. Впервые «ОколоКремля» посетили заместитель губернатора области Андрей Бетин и федеральный политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Площадка для развития кадров

Андрей Бетин подробно рассказал, как же работает проект «Команда правительства» и как он вообще появился.

- Где-то год назад губернатором Глебом Никитиным был поставлен двухнедельный срок, чтобы сделать какую-то площадку, в которой мы можем начать по-другому жить. И вот 14 мая мы запустили платформу «Команды правительства», - напомнил Андрей Бетин. - Сначала пришлось проаудировать работу кадровой службы. Было принято нестандартное решение: я вас уверяю, что такого нет ни у одного субъекта. Мы разделили два функционала по отдельности. Фактически была собрана проектная команда, которая была отделена от кадровой службы.

Эксперты положительно оценили «Команду правительства». Фото: Иван ПЕСТРЫЙ

Андрей Бетин отметил, что самое главное, чему уделяет большее количество внимания правительство, - это развитие кадров: «Очень важно имеющиеся ресурсы вложить именно в тех людей, которые этого по-настоящему заслуживают, которые возьмут эти ресурсы и потом с обратной отдачей вернут жителям».

«Пассионарность вернулась в Нижегородскую область»

Федеральный политолог Константин Калачев признался, что с опаской ехал в Нижегородскую область и изначально скептически отнесся к проекту «Команда правительства». Но его сомнения были развеяны обстоятельной презентацией Андрея Бетина.

- Я ехал сюда и был настроен довольно скептически. Но в программе «Команда правительства» все понятно и по делу. Создана реальная конкурентная среда, - сказал Калачев. - Есть серьезная проблема в том, что часто личностно-субъективный фактор играет серьезную роль в решении кадровых вопросах. И то, что здесь система работает по принципу справедливости и эффективности, - это очень правильно. Ваш опыт не только можно, но и нужно тиражировать.

Константин Калачев напомнил о пассионарности нашего региона в начале 90-х годов прошлого века.

- Мне кажется, что пассионарность в Нижегородскую область вернулась. Вернулась с новым губернатором и кадровым проектом «Команда правительства». Развитие без эффективного государственного и муниципального управления невозможно. Кадры решают все, - подытожил федеральный политолог.

Ничего заранее не решено

Партнер проекта «Команда правительства» - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Заместитель директора Нижегородского института - филиала РАНХиГС Владимир Аврамцев напомнил, что глава государства на встрече с вновь избранными губернаторами, которые являлись выпускниками программы подготовки академии, дал установку на прозрачность и открытость в работе с резервом управленческих кадров.

Эксперты положительно оценили «Команду правительства». Фото: Иван ПЕСТРЫЙ

- Нижегородская область творчески реализовала эту установку и эти нормативные документы и указания. Во-первых, это сделано на цифровой платформе, что сейчас более чем актуально. Во-вторых, здесь рассматривается не только отбор, не та верхушка айсберга, которую видим мы все, но и развитие, развитие всей карьеры того, кто регистрируется на портале «Команда правительства», - подчеркнул Аврамцев.

Директор Дзержинского филиала РАНХиГС Александр Парамонов, в свою очередь, подчеркнул, что изнутри знает, как происходит отбор управленцев. «Хочется развеять миф о том, что в конкурсах все решено и те, кто должен пройти, пройдут», - сказал Парамонов.

Кадры для администрации

В администрации Нижнего Новгорода с помощью проекта «Команда правительства» были подобраны три из восьми заместителей мэра, директор департамента культуры.

Замглавы администрации по социальным коммуникациям Дмитрий Гительсон признался, что еще полгода назад не думал, что будет работать в мэрии.

- Я никогда к этому не стремился и не делал никаких попыток для этого. Но меня заинтересовала формулировка должности, потому что впервые появился заместитель по социальным коммуникациям, а это то, чем я всю жизнь занимался, но, скажем так, в частном порядке, как консультант и эксперт, - отметил Гительсон. - Вторая важная мотивация - новая команда, которая пришла к руководству в нашем регионе и городе. Мне показалось важным попробовать поработать с этой командой и в этой команде.

Эксперты положительно оценили «Команду правительства». Фото: Иван ПЕСТРЫЙ

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода по информационным технологиям Алексей Карапузов признался, что мотивацией его переезда из Москвы в Нижний Новгорода ради этой должности стала социальная составляющая, понимание того, для чего нужна та работа, которую он делает.

Финалист конкурса «Лидеры России», директор департамента культуры Нижнего Новгорода Роман Беагон участвовал в конкурсах сразу на несколько должностей.

- Какой-то другой возможности занять подобный пост я для себя не вижу, - отметил Беагон. - Желание влиять на то, что происходит в городе и регионе, давно было, но как бы в обычной системе я бы пошел на старшего специалиста, консультанта, начальника отдела, и только потом, лет через десять, наверное, стал бы директором департамента культуры. Я уверен, что у многих ребят, которые также хотят повлиять на то, что происходит в этом городе, такая возможность есть благодаря «Команде правительства».

КОМПЕТЕНТНО

Александр Малафеев, заместитель главы аппарата, директор кадрового департамента администрации Нижнего Новгорода:

- Портал правительства - это не только инструмент замещения вакантных должностей. Самое главное - для нас это некий ориентир. И сегодня каждый сотрудник, который приходит на руководящую должность, регистрируется на портале. Это не обязательно, но для нас очень важно сделать некий сравнительный срез: насколько достоин тот человек, который идет без конкурса, как он выглядит на фоне тех, кто уже есть. Для нас это очень серьезный оценочный инструмент.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Юрий Шалабаев, заместитель министра финансов Нижегородской области, победитель конкурса «Лидеры России 2019»:

- Я работаю в системе правительства Нижегородской области 12 лет и знаю, как работала кадровая система до появления вот этого нового инструмента, и скажу с учетом тех задач, которые нам были поставлены: если бы мы ничего не поменяли, с тем подходом, который был, мы эти задачи не выполнили бы. Сейчас мы имеем возможность не только привлекать наиболее качественные кадры на конкурентной основе по целевым показателям, но и развивать действующие кадры. Поэтому, если человек заинтересован, он развитие получит. Если нет - наверное, он в системе правительства не нужен. Поэтому призываю всех, кто еще не участвует, поучаствовать в «Команде правительства». Во-первых, потому что в органах государственной власти стало интереснее работать. Во-вторых, даю голову на отсечение, что никакой непрозрачности там абсолютно нет.