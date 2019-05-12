Нижегородский ЗАГС проведет «горячую линию» по вопросам проставления апостиля на документах

СЕГОДНЯ 17:48 2019-05-12T17:48:15+03:00

Она будет работать в течение двух дней

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В Нижнем Новгороде откроется «горячая» интернет-линия на тему «Проставление апостиля на документах о государственной регистрации актов гражданского состояния Нижегородской области, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации».

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, мероприятие организует Главное управление ЗАГС Нижегородской области.

Все желающие смогут задать свои вопросы в течение двух дней – с 22 по 24 мая 2019 года. Линия будет размещена на сайте ЗАГСа в разделе «Интернет-приемная» в первый день работы.

Напомним, нижегородский многофункциональный центр для бизнеса, открывшийся в 2018 году в Нижнем Новгороде, теперь начал оказывать услуги и физическим лицам. Жители региона могут обратиться в этот центр по вопросам государственного кадастрового учета, предоставление сведений в едином государственном реестре недвижимости, выдача справки о наличии судимости, выдача российских национальных водительских удостоверений и другие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU