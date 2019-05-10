Нижегородский МФЦ для бизнеса начал оказывать услуги физическим лицам

СЕГОДНЯ 18:20 2019-05-10T18:20:46+03:00

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Нижегородский многофункциональный центр для бизнеса, открывшийся в 2018 году в Нижнем Новгороде, теперь начал оказывать услуги и физическим лицам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В Нижегородской области с момента начала работы многофункциональных центров практически в три раза увеличилось количество услуг, предоставляемых жителям региона, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Сегодня нижегородцы получают более чем 3 миллионов 300 тысяч таких услуг. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы при увеличении спроса и повышалось качество обслуживания населения.

Теперь на базе этого многофункционального центра создано территориально обособленное структурное подразделение, которое оказывает услуги физическим лицам. Жители региона могут обратиться в этот центр по вопросам государственного кадастрового учета, предоставление сведений в едином государственном реестре недвижимости, выдача справки о наличии судимости, выдача российских национальных водительских удостоверений и другие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU