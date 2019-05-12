2019-05-12T12:10:24+03:00
Происшествия

25-летний нижегородец обокрал школу в Сергачском районе

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража" УК РФ
Валерия ГРОМОВА
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В начале мая в дежурную полицейскую часть Сергача поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пробрался в одну из местных школ и обокрал ее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Злоумышленник вынес из здания проектор, два системных блока и два монитора, общая стоимость которых превысила 75 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками группы уголовного розыска был обнаружен преступник. Им оказался 25-летний житель Сергача. Ранее он не был судим. Свою вину мужчина признал, похищенное имущество было изъято.

Ранее сообщалось, что полицейские поймали подозреваемого в совершении кражи холодильника и стиральной машины из квартиры в доме на Юбилейном бульваре в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Сумма материального ущерба составила восемь тысяч рублей. Подозреваемым оказался 36-летний житель Нижегородской области. Он уже находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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