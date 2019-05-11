2019-05-11T13:02:32+03:00
Происшествия

Нижегородские полицейские раскрыли кражу холодильника и стиральной машины

Заявление от владелицы имущества поступило в августе 2018 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Полицейские поймали подозреваемого в совершении кражи холодильника и стиральной машины из квартиры в доме на Юбилейном бульваре в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В августе прошлого года в полицию обратилась 62-летняя жительница, заявившая, что в период с сентября 2017 года по август 2018 года неизвестный похитил из квартиры холодильник и «стиралку». Сумма материального ущерба составила восемь тысяч рублей. Тогда сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи.

Позже удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Нижегородской области, которого неоднократно судили. Сейчас злоумышленник задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стражи порядка проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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