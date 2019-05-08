2019-05-08T17:00:00+03:00
Общество

Лестницу около стадиона «Труд» хотят отремонтировать в мае

10 мая рабочие приступили к восстановлению дорожного полотна около объекта
Анастасия НАЗАРОВА
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Лестницу возле стадиона «Труд» планируется отремонтировать в мае, заявил глава Сормовского района Дмитрий Сивохин.

Напомним, что утром 10 мая рабочие приступили к восстановлению дорожного полотна около стадиона. Завершить укладку асфальта предстоит к вечеру.

- Гарантия у нас на год, но эта площадка будет в нормативном состоянии минимум пять лет, - уточнил председатель подрядной организации «АвтоДорСтрой» Евгений Поздняков.

Глава района добавил, что благоустройство территории будет комплексным, работу предстоит продолжить в сторону Юбилейного бульвара.

- Что касается самого парка, те ступени, которые рядом с площадью, они находятся в ненормативном состоянии, но «Сормовский парк» пообещал нам провести ремонт в течение мая, - сказал Сивохин.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил руководителям районных администраций контролировать работу подрядных организаций, выполняющих ремонт дорог. Брак оплачиваться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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