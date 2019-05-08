Площадку около стадиона «Труд» заасфальтируют 8 мая

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-08T09:54:16+03:00

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Администрация Сормовского района пообещала заасфальтировать площадку возле стадиона «Труд» 8 мая. С такой просьбой к чиновникам обратились местные жители, передает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Жалобы от нижегородцев начали поступить весной. После схода снега обнажились ямы и выбоины на железобетонных плитах, которые были уложены много лет назад. Вопрос о благоустройстве территории также поднимался на встрече жителей с главой районной администрации 26 апреля.

- Дорожное покрытие разбито, а так бы хорошо там кататься детям на роликах, рядом парк, - сообщила нижегородка, проживающая в доме №26 по Юбилейному бульвару.

Тогда глава Сормова Дмитрий Сивохин пообещал, что совсем скоро площадка будет приведена в порядок.

Работы планируется начать в 10.00 8 мая. Площадь благоустройства - 2,6 тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU