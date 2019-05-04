2019-05-04T21:10:08+03:00
Общество

Станция метро «Буревестник» в Нижнем Новгороде может встать из-за больших очередей

Пассажирский коллапс может случиться 6 мая
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородцев, кто на работу добирается через станцию метро «Буревестник» может ждать неприятный сюрприз. 6 мая здесь может случиться настоящий пассажирский коллапс. Об этом предупреждают в группе «Нижегородское метро» в социальной сети.

Дело в том, что на станции «Буревестник» начали установку новые кассовые аппараты. На то, чтобы операторы смогли освоиться с новым оборудованием, необходимо несколько дней, а потому 6 мая могут быть задержки и заторы, вызванные большими очередями.

Для того чтобы не стоять в этих очередях и пройти как можно быстрее нижегородцам рекомендуют заранее купить жетоны и приготовить мелочь для автоматов.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никтин обсудил с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым перспективу продления нижегородского метро до площади Сенной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГИБДД по Нижнему Новгороду проведет рейд «Парковка для инвалидов»
Более 350 школьников Нижегородской области приняли участие в «Состязаниях роботов - 2019»
Все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений Нижегородской области будут оборудованы лежачими полицейскими
Два нижегородца разгромили центр культурного развития
Летом в Нижегородской области пройдет юбилейная регата «Кубок Р. Е. Алексеева»
В Нижнем Новгороде пропал 64-летний Вячеслав Чалов
Три человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
Нижегородка отдала мошенникам почти два миллиона рублей
Нижегородских пенсионеров приглашают на бесплатные правовые консультации
Более 1,3 тысячи звонков поступило в нижегородский колл-центр по переходу на «цифру»
Тела двух человек обнаружены на пожаре в Кулебаках
Нижегородские социальные проекты победили в конкурсе «Взгляд в будущее»
В Нижегородской области собираются построить более 120 км газовых сетей
Нижегородцам предлагают поучаствовать в организации Дня молодежи
Девять нижегородских социальных проектов стали победителями конкурса «Взгляд в будущее»
Нижегородская шахматистка стала шестикратной чемпионкой России по блицу
Грантовая поддержка нижегородских фермеров увеличена на 8,3 процента
Наплавной мост через Суру открылся в Пильнинском районе после ремонта
Нижегородцев призывают признаться в любви Александру Пушкину в социальных сетях
Гонки на собачьих упряжках «Драйфест-2019» пройдут в Нижегородской области 3 и 4 мая
В ближайшее время в Нижнем Новгороде ожидается сильный ветер
В Нижнем Новгороде пройдет кинофестиваль «Итальянские фантазии»
Региональный госохотнадзор призвал остановить весенний пал травы, чтобы спасти диких животных
В Керженском заповеднике нашли медвежье «общежитие»
В Дзержинске построят завод по производству топлива
Огромная пробка образовалась на трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области
На улицах Нижнего Новгорода появилось праздничное оформление к 9 Мая
В Нижегородской области завершается всероссийская акция «Весенняя неделя добра-2019»