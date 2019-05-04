Станция метро «Буревестник» в Нижнем Новгороде может встать из-за больших очередей

4 Май 21:10 2019-05-04T21:10:08+03:00

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Нижегородцев, кто на работу добирается через станцию метро «Буревестник» может ждать неприятный сюрприз. 6 мая здесь может случиться настоящий пассажирский коллапс. Об этом предупреждают в группе «Нижегородское метро» в социальной сети.

Дело в том, что на станции «Буревестник» начали установку новые кассовые аппараты. На то, чтобы операторы смогли освоиться с новым оборудованием, необходимо несколько дней, а потому 6 мая могут быть задержки и заторы, вызванные большими очередями.

Для того чтобы не стоять в этих очередях и пройти как можно быстрее нижегородцам рекомендуют заранее купить жетоны и приготовить мелочь для автоматов.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никтин обсудил с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым перспективу продления нижегородского метро до площади Сенной.

ИСТОЧНИК KP.RU