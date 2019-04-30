Дорожную карту по достройке ЖК «Окский берег» планируется представить в мае
Облправительство собирается представить дорожную карту по достройке ЖК «Окский берег» в мае. Об этом замгубернатора Сергей Морозов заявил на встрече с дольщиками 30 апреля, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Напомним, Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков» собирается стать новым застройщиком жилого комплекса. К достройке планируется привлечь федеральные и региональные средства.
В апреле Фонд подал иск о признании прежнего застройщика (ООО «Экоград») банкротом. Судебное заседание намечено на 16 мая. Возобновить финансирование предстоит в мае, а начать строительные работы - в июне.
По словам Сергей Морозова, правительство до сих пор в поисках инвесторов.
- Если застройщик действительно начнет строительные работы, то будет инициировано приостановление процедуры банкротства. В мае мы планируем представить дольщикам актуализированную дорожную карту по достройке ЖК «Окский берег», - сообщил чиновник.
Ранее «Комсомолка» писала, что в мае также планируется утвердить дорожную карту по достройке ЖК «Новинки Smart City» при участии дольщиков и Фонда защиты прав граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU