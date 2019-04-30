Нижегородское правительство собирается утвердить дорожную карту по достройке ЖК «Новинки Smart City»

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-30T16:16:43+03:00

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Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов заявил о планах правительства утвердить в мае дорожную карту по достройке ЖК «Новинки Smart City» при участии дольщиков и Фонда защиты прав граждан. Накануне, 29 апреля, чиновник встретился с дольщиками этого жилого комплекса, передает пресс-служба облправительства.

Напомним, в апреле Фонд защиты прав граждан изъявил желание достроить долгострой. Соответствующее заявление подано в Арбитражный суд Нижегородской области. Заседание должно пройти 28 мая.

Морозов заявил, что правительство сделает все, чтобы стройка возобновилась в течение месяца после положительного судебного решения по смене застройщика.

- Наша задача - чтобы сроки больше не сдвигались и дольщики получили финансовую гарантию, что объект будет достроен. Ожидается, что привлечены будут средства как федерального, так и регионального бюджетов, - добавил замгубернатора.

Кроме того, по словам чиновника, ЖК будет под охраной при любом решении суда. В свою очередь дольщики попросили рассмотреть возможность введения льготного периода уплаты процентов по ипотеке. Морозов пообещал подключить к рассмотрению этой возможности представителей Сбербанка.

ИСТОЧНИК KP.RU