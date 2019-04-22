17 садовых домиков горят в Кстовском районе

СЕГОДНЯ 15:20 2019-04-22T15:20:00+03:00

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Сразу 17 садовых домиков в двух садовых товариществах загорелись в Кстовском районе днем в понедельник, 22 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре поступило в ЦУКС в 13:15. Возгорания произошли в СНТ «Березка» и СНТ «Отдых».

- На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и оперативная группа ЦУКС для организации и координации действий по тушению пожара, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Кроме того, к вылету для тушения пожара готов вертолет Ми-8 Авиационно-спасательного центра МЧС.

На данный момент сведений о погибших или пострадавших людях нет.

Напомним, три человека погибли в результате пожара в поселке Дубки в Володарском районе Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU