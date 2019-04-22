2019-04-22T12:30:11+03:00
Происшествия

Компания молодежи заживо сгорела в садовом домике в Нижегородской области

Трагедия произошла в поселке Дубки в Володарском районе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Три человека погибли в результате пожара в поселке Дубки в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в садовом домике (по другим данным – в автомобильном фургоне, поставленном на землю) поступило в ЦУКС в 04:04 в воскресенье, 21 апреля 2019 года. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. На месте происшествия были обнаружены тела 25-летнего мужчины, 31-летней женщины и 34-летнего мужчины. В живых осталась лишь 28-летняя женщина – она получила отравление угарным газом и была госпитализирована в Володарскую ЦРБ.

- Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. Последствия оказались настолько тяжелыми из-за позднего обнаружения пожара и сообщения о нем, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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