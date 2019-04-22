Древний малазийский музыкальный инструмент представят нижегородцам

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-22T13:02:13+03:00

Маримбе около двух тысяч лет

Изменить размер текста: A A

Уникальный музыкальный инструмент под названием «маримба» привезли в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской консерватории.

- Маримба – древний малазийский инструмент, ему 2000 лет и без него трудно представить звучание современной музыки. Маримба объединяет своим звучанием музыкантов разных стилей и направлений: Альфред Шнитке, Оливер Мессиан, группы ABBA и Rolling Stones, - отмечается в сообщении.

В честь прибытия в Нижний Новгород уникального инструмента консерватория устраивает праздник – презентацию-концерт, на котором можно будет услышать чистый и натуральный звук маримбы. Концерт состоится в 18:30 в среду, 24 апреля 2019 года. Вход на мероприятие свободный.

- Будет весело! – обещают организаторы концерта.

Напомним, в Нижнем Новгороде также состоится презентация уникальной старинной скрипки.

ИСТОЧНИК KP.RU