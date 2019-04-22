Уникальную скрипку XVIII века презентуют в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-22T09:05:59+03:00

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Презентация уникального инструмента – скрипки старофранцузской школы JacquesBoquay, созданной в середине XVIII века, состоится в Нижнем Новгороде в четверг, 25 апреля 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника».

Согласно информации презентация, будет проходить в рамках российского проекта «Возрождение русского меценатства». Торжественной частью презентации станет концерт камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода», в котором примут участие сразу два талантливых музыканта: первый концертмейстер Михайловского театра Алексей Лукирский и концертмейстер оркестра «Солисты Нижнего Новгорода», обладатель «волшебного голоса скрипки» Дмитрий Стоянов. И именно Дмитрий Стоянов получит этот редчайший инструмент, а также смычок известного мастера XX века в безвозмездное пользование с оговоренным сроком и возможностью пролонгации.

Концерт состоится в 18:30 25 апреля 2019 года в Усадьбе Рукавишниковых.

В программе:

И.С.Бах Концерт ре минор для двух скрипок с оркестром BWV 1043

П.Чайковский Серенада для струнного оркестра

С.Ахунов «Времена года» для скрипки и струнных

ИСТОЧНИК KP.RU