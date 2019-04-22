2019-04-22T09:05:59+03:00
Звезды

Уникальную скрипку XVIII века презентуют в Нижнем Новгороде

Концерт состоится 25 апреля в усадьбе Рукавишниковых
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Презентация уникального инструмента – скрипки старофранцузской школы JacquesBoquay, созданной в середине XVIII века, состоится в Нижнем Новгороде в четверг, 25 апреля 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника».

Согласно информации презентация, будет проходить в рамках российского проекта «Возрождение русского меценатства». Торжественной частью презентации станет концерт камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода», в котором примут участие сразу два талантливых музыканта: первый концертмейстер Михайловского театра Алексей Лукирский и концертмейстер оркестра «Солисты Нижнего Новгорода», обладатель «волшебного голоса скрипки» Дмитрий Стоянов. И именно Дмитрий Стоянов получит этот редчайший инструмент, а также смычок известного мастера XX века в безвозмездное пользование с оговоренным сроком и возможностью пролонгации.

Концерт состоится в 18:30 25 апреля 2019 года в Усадьбе Рукавишниковых.

В программе:

И.С.Бах Концерт ре минор для двух скрипок с оркестром BWV 1043

П.Чайковский Серенада для струнного оркестра

С.Ахунов «Времена года» для скрипки и струнных

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
17 садовых домиков горят в Кстовском районе
В Нижегородской области вводится особый противопожарный режим
Темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился на 44,1 процент
Водитель иномарки погиб, опрокинувшись в кювет в Богородском районе
Древний малазийский музыкальный инструмент представят нижегородцам
Компания молодежи заживо сгорела в садовом домике в Нижегородской области
Развитие транспортной инфраструктуры обсудили в Нижнем Новгороде
Шесть человек пострадали в страшном ДТП с грузовиком и автобусом в Нижнем Новгороде
Перебои в телевещании ожидаются в Нижнем Новгороде 22 апреля
Цифровое развитие Нижнего Новгорода будет вестись в три этапа
Безработный нижегородец украл строительный забор
Нижегородские аграрии экспортировали продовольственные товары на 42,7 млн долларов
Глеб Никитин и Максим Орешкин подведут итоги первого Global City Hackathon
Нижегородский художественный музей объявляет день открытых дверей
БК «Нижний Новгород» на выезде проиграл «Калеву»
Вадим Живулин положительно оценил работу руководства Нижегородской области по созданию ТОСЭР
Глеб Никитин принял участие в обсуждении концепции развития здания бывшей швейной фабрики «Маяк»
ФК «Нижний Новгород» выиграл у «Зенит-2»
Более 43 миллионов рублей получили нижегородские предприятия на реализацию импортозамещающих проектов
Больше 600 нижегородцев приняли участие во всероссийском экологическом субботнике