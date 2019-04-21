Цифровое развитие Нижнего Новгорода будет вестись в три этапа

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-21T17:15:26+03:00

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Мэр Владимир Панов рассказал о перспективах цифрового развития Нижнего Новгорода на панельной дискуссии «Нижний Новгород: цифровое будущее» в рамках Global City Hackathon 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Чиновник обозначил три горизонта цифрового развития города. Первый - автоматизация приоритетных сфер городской жизни до 2021 года. Сюда входят установка «умных» остановочных павильонов, светодиодных фонарей вместо обычных и внедрение интернет-порталов вроде уже существующих «Наш Нижний» и «Антиснег».

Второй этап (продлится до 2024 года) - создание вертикальных отраслевых решений, таких как интегрированные решения в транспорте, ЖКХ, безопасности, строительстве и экологии.

Третий этап продлится до 2030 года. Его мэр назвал «Цифровым годом». Будут созданы интеллектуальная система управления городом, продвинутая аналитика и искусственный интеллект для эффективного ситуационного реагирования и оптимального планирования развития города, предиктивные услуги и открытая экосистема поставщиков.

- С помощью цифровизации мы сможем усовершенствовать два параметра: сократить время, которое потребуется на решения и действия, и улучшить их качество, - заключил Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU