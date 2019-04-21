Глеб Никитин и Максим Орешкин подведут итоги первого Global City Hackathon

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-21T11:22:01+03:00

Нижний Новгород стал первым городом в России, где стартовал проект Global City Hackathon

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Глава региона Глеб Никитин и министр экономразвития РФ Максим Орешкин подведут итоги первого в России Global City Hackathon. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, с 19 по 21 апреля участники Хакатона разрабатывают прототипы цифровых сервисов для решения актуальных городских задач. От приволжской столицы участвуют 200 специалистов: программисты, маркетологи, дизайнеры и другие. По итогам мероприятия должны быть созданы прототипы IT-сервисов, которые сделают жизнь горожан более удобной.

Добавим, что в течение трех дней участники посещают вокршопы и мастер-классы ведущих экспертов.

Организаторы проекта в Нижнем Новгороде - правительство Нижегородской области, горадминистрация, ВЭБ. РФ, Strategy Partners и Philtech Initiative. Проект реализуется в стратегическом партнерстве с ПАО Сбербанк, «Ростелеком», РВК, Фондом развития промышленности, Российским экспортным центром и при поддержке ПАО Промсвязьбанк.

ИСТОЧНИК KP.RU