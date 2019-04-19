В Нижнем Новгороде открывается Global City Hackathon

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-19T11:17:48+03:00

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В пятницу, 19 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде состоится открытие Global City Hackathon. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Старт мероприятию дадут губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Global City Hackathon продлится три дня. В это время участники будут разрабатывать прототипы цифровых сервисов для решения актуальных городских задач: доступный город (инфраструктура для жителей разного уровня мобильности, поддержка пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями), безотходный город и отрытый город (сбор, хранение и анализ данных для обеспечения потребностей горожан, городских служб, делового сообщества и туристов).

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, хакатон — один из инструментов практической реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, где существенное внимание уделено обеспечению внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу.

Нижний Новгород стал первым городом в России, где стартовал проект Global City Hackathon.

Организаторы проекта в Нижнем Новгороде — Правительство Нижегородской области, Администрация Нижнего Новгорода, ВЭБ. РФ, Strategy Partners и Philtech Initiative. Проект реализуется в стратегическом партнерстве с ПАО Сбербанк, «Ростелеком», РВК, Фондом развития промышленности, Российским экспортным центром и при поддержке ПАО «Промсвязьбанк».

ИСТОЧНИК KP.RU