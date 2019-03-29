Суд закрыл квест «Тень маньяка» в Нижнем Новгороде на 60 суток

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-29T13:17:01+03:00

После прохождения страшного квеста 8-летний мальчик не мог уснуть две ночи

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Прокуратура добилась приостановления деятельности индивидуального предпринимателя, занимающегося организацией квестов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Комсомолка» писала про восьмилетнего мальчика, который не мог уснуть две ночи после страшного квеста в реальности «Тень маньяка» (сейчас называется «Время расследования»). Ребенку даже понадобилась медицинская помощь.

Проверка показала, что этот квест предназначен для детей старше 12 лет, однако на самом деле к его прохождению нередко допускаются дети младше установленного возраста. В отношении предпринимателя было возбуждено административное производство.

Представление было рассмотрено и удовлетворено. Предприниматель привлечен к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU