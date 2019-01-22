Восьмилетний нижегородец не мог уснуть две ночи после страшного квеста

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-22T09:46:26+03:00

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Прокуратура Нижегородского района провела проверку квеста в реальности после заявления местной жительницы. По словам нижегородки, ее восьмилетний сын после прохождения квеста «Тень маньяка», который в настоящее время переименован во «Время расследования», двое суток не мог уснуть. В итоге мальчику пришлось обращаться к специалистам за медицинской помощью.

Как выяснилось в ходе проверки, данный квест предназначен для детей старше 12 лет, однако на самом деле к его прохождению нередко допускаются и дети младше этого возраста. Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле.

Кроме того, в отношении предпринимателя также возбуждено административное производство. Оно в настоящее время также находится на рассмотрении.