Восьмилетний нижегородец не мог уснуть две ночи после страшного квеста
Прокуратура Нижегородского района провела проверку квеста в реальности после заявления местной жительницы. По словам нижегородки, ее восьмилетний сын после прохождения квеста «Тень маньяка», который в настоящее время переименован во «Время расследования», двое суток не мог уснуть. В итоге мальчику пришлось обращаться к специалистам за медицинской помощью.
Как выяснилось в ходе проверки, данный квест предназначен для детей старше 12 лет, однако на самом деле к его прохождению нередко допускаются и дети младше этого возраста. Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле.
Кроме того, в отношении предпринимателя также возбуждено административное производство. Оно в настоящее время также находится на рассмотрении.