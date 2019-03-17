2019-03-17T21:33:16+03:00
Спорт

ФК "Нижний Новгород" уступил "Шиннику" в матче ФНЛ

Игра завершилась со счетом 0:1
Валерия ГРОМОВА
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В воскресенье, 17 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде прошел матч 27-ого тура Футбольной национальной лиги. На стадионе, построенном к чемпионату мира по футболу, встретились местный ФК "НН" и ярославский "Шинник".

Гости из Ярославля оказались активнее, поэтому игра завершилась со счетом 1:0 в их пользу.

Так, «Шинник» набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» располагается на седьмом месте в таблице первенства. В следующем матче нижегородские футболисты сыграют против "Спартака-2".

Напомним, стадион в Нижнем Новгороде вошел в тройку лучших стадионов 2018 года. Таковы итоги опроса, проведенного среди болельщиков порталом StadiumDB.

- Лучшими аренами года были признаны сразу три российских стадиона, построенных к мундиалю, - говорится в сообщении. – На первом месте среди них стадион в Волгограде, набравший больше 35 тысяч голосов болельщиков. На втором месте оказался стадион в Самаре, на третьем – стадион в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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