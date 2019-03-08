Хорошая новость для всех нижегородских болельщиков – стадион в Нижнем Новгороде вошел в тройку лучших стадионов 2018 года. Таковы итоги опроса, проведенного среди болельщиков порталом StadiumDB.

- Лучшими аренами года были признаны сразу три российских стадиона, построенных к мундиалю, - говорится в сообщении. – На первом месте среди них стадион в Волгограде, набравший больше 35 тысяч голосов болельщиков. На втором месте оказался стадион в Самаре, на третьем – стадион в Нижнем Новгороде.

К слову, конкуренты у российских стадионов были весьма серьезные – лучшие арены США, Китая, Турции и Италии. Однако стадионы к чемпионату мира в России обошли их всех.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил бизнес-план операционной деятельности стадиона «Нижний Новгород», построенного к Чемпионату мира по футболу. Этот документ уже согласован министром спорта России Павлом Колобковым.

По плану, в июне 2019 года арену передадут из федеральной собственности в собственность Нижегородской области. Управлять ей будет ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий».