2019-03-08T22:43:11+03:00
Общество

Стадион в Нижнем Новгороде вошел в тройку лучших стадионов 2018 года

При этом лучшим стадионом мира была признана арена в Волгограде
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стадион в Нижнем Новгороде вошел в тройку лучших стадионов 2018 года.Стадион в Нижнем Новгороде вошел в тройку лучших стадионов 2018 года.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Хорошая новость для всех нижегородских болельщиков – стадион в Нижнем Новгороде вошел в тройку лучших стадионов 2018 года. Таковы итоги опроса, проведенного среди болельщиков порталом StadiumDB.

- Лучшими аренами года были признаны сразу три российских стадиона, построенных к мундиалю, - говорится в сообщении. – На первом месте среди них стадион в Волгограде, набравший больше 35 тысяч голосов болельщиков. На втором месте оказался стадион в Самаре, на третьем – стадион в Нижнем Новгороде.

К слову, конкуренты у российских стадионов были весьма серьезные – лучшие арены США, Китая, Турции и Италии. Однако стадионы к чемпионату мира в России обошли их всех.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил бизнес-план операционной деятельности стадиона «Нижний Новгород», построенного к Чемпионату мира по футболу. Этот документ уже согласован министром спорта России Павлом Колобковым.

По плану, в июне 2019 года арену передадут из федеральной собственности в собственность Нижегородской области. Управлять ей будет ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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