2019-02-23T08:42:53+03:00
Общество

Фасад дома №37 по улице Пискунова должны привести в порядок к 2021 году

Тревогу о недопустимом состоянии объекта культурного наследия забили нижегородцы
Анастасия НАЗАРОВА
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Жители Нижнего Новгорода обратились к замглаве региона Сергею Морозову с просьбой отремонтировать фасад дома №37 по улице Пискунова. Здания является объектом культурного наследия регионального значения - "Дом Ф. И. Обжорина-Коротина".

На личном приеме граждан нижегородцы рассказали, что ремонтные работы на объекте не велись с 1968 года, хотя самой постройке уже более 150 лет. При этом уточнили, что официально капремонт назначен на 2033 год.

Чиновник согласился, что объект культурного наследия, находящийся в зоне туристических маршрутов, так выглядеть не должен, и поручил отремонтировать фасад не позднее 2021 года.

Также к Сергею Морозову на прием пришли жители Городца. Они живут в бараке, а переезжать в маневренный фонд отказываются, боясь, что в противном случае им никогда не дадут новое жилье. Заместитель губернатора заверил, что новая жилплощадь у них появится до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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