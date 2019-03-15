Глеб Никитин: «Необходимо максимально жестко отреагировать на инцидент с падением льда на ребенка»

15 Март 22:24 2019-03-15T22:24:56+03:00

Пострадавшая девочка, которой исполнился всего один месяц, находится в реанимации

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил министру здравоохранения региона Антону Шаклунову держать на личном контроле ситуацию с падением ледяной глыбы на одномесячную девочку. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 15 марта 2015 года, возле одного из домов по проспекту Ленина. В настоящее время малышка находится в реанимации детской областной клинической больницы.

- Произошел вопиющий случай, который не может никого оставить равнодушным. Самое главное сейчас – приложить все усилия для того, что оказать всю возможную помощь пострадавшему ребенку, - отметил губернатор. - Я прошу правоохранительные органы тщательно расследовать причины происшествия. Заместителю губернатора Андрею Харину, мэру города Владимиру Панову, руководителю Госжилинспекции Игорю Сербулу поручаю провести тщательную проверку в максимально короткие сроки. Необходимо максимально жестко отреагировать на данный инцидент.

Глеб Никитин отметил также, что случившееся свидетельствует о наличии серьезных проблем в работе управляющей компании и контролирующих органов, а также районных властей.

ИСТОЧНИК KP.RU