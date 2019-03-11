Нижегородка Наталья Воронина завоевала бронзу на Кубке мира по конькобежному спорту

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-11T18:40:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроженка Нижнего Новгорода Наталья Воронина стала бронзовым призером в финале Кубка мира по конькобежному спорту. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта.

Состязания прошли 9 и 10 марта в американском Солт-Лейк-Сити. Наталья преодолела дистанцию в 3000 метров. Более того, она установила новый рекорд России - 3.54,06 секунды.

- Наталье Ворониной удалось не только завоевать бронзу на последнем этапе сезона, но и стать третьей по итогам всего сезона. Это результат, который говорит об очень высоком уровне подготовки. Радует, что у ледовых видов спорта, развиваемых в Нижегородской области, есть такие достойные представители! - поздравил Наталью Воронину губернатор Глеб Никитин.

Помимо Ворониной в составе сборной России выступила еще одна нижегородка Дарья Качанова. Она пришла десятой на дистанциях 500 и 1000 метров.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил игроков местного клуба «Старт» с удачным выступлением в составе российской сборной на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года. В составе сборной России по хоккею с мячом, которая обыграла Швецию со счетом 6:1, были трое нижегородских спортсменов: вратарь Юрий Иванчиков и полузащитники Егор Дашков и Виталий Усов.

ИСТОЧНИК KP.RU