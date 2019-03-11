Глеб Никитин поздравил игроков «Старта» с золотом Универсиады

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-11T14:05:24+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил игроков местного клуба «Старт» с удачным выступлением в составе российской сборной на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года.

В составе сборной России по хоккею с мячом, которая обыграла Швецию со счетом 6:1, были трое нижегородских спортсменов: вратарь Юрий Иванчиков и полузащитники Егор Дашков и Виталий Усов.

Глеб Никитин назвал выступление команды «одним из самых ярких событий Универсиады».

- Нашей команде удалось одолеть принципиального соперника и принести в медальную копилку еще одно золото. Мы гордимся, что нижегородский «Старт» представляли три игрока, - цитирует губернатора пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, всего в Универсиаде, которая проходит сейчас в Красноярске, участвуют 11 нижегородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU