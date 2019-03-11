Глеб Никитин поздравил игроков «Старта» с золотом Универсиады
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил игроков местного клуба «Старт» с удачным выступлением в составе российской сборной на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года.
В составе сборной России по хоккею с мячом, которая обыграла Швецию со счетом 6:1, были трое нижегородских спортсменов: вратарь Юрий Иванчиков и полузащитники Егор Дашков и Виталий Усов.
Глеб Никитин назвал выступление команды «одним из самых ярких событий Универсиады».
- Нашей команде удалось одолеть принципиального соперника и принести в медальную копилку еще одно золото. Мы гордимся, что нижегородский «Старт» представляли три игрока, - цитирует губернатора пресс-служба правительства Нижегородской области.
Напомним, всего в Универсиаде, которая проходит сейчас в Красноярске, участвуют 11 нижегородцев.
ИСТОЧНИК KP.RU