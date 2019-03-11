2019-03-11T16:00:33+03:00
Общество

Заболеваемость гриппом в Нижегородской области опустилась ниже эпидемических порогов на 18%

Валерия ГРОМОВА
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В период с 4 по 10 марта 2019 года заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории Нижегородской области снизилась на 18% ниже эпидемических порогов, а в областном центре – на 20%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов наибольший удельный вес составляет доля вирусов гриппа типа А, - рассказали в ведомстве.

А вот вирусы гриппа от больных полностью соответствуют вакцинным штаммам. На сегодняшний день прививки от гриппа сделали более 44% жителей Нижегородской области.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что количество заболевших корью в Нижегородской области растет. По данным на понедельник, 4 марта, с тяжелым инфекционным заболеванием борются 11 человек, шесть из которых – дети. Один из заболевших – сотрудник крупного торгового центра. Все, кто на сегодняшний день болеет корью, были не привиты от этой болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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