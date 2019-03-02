Глеб Никитин: «11 представителей нижегородского спорта выступят на Универсиаде»

Сразу одиннадцать нижегородских спортсменов примут участие в Универсиаде, которая пройдет с 2 по 12 марта в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который пожелал удачи нашим спортсменам.

- Универсиада – прекрасный шанс для молодых спортсменов проявить себя на международном уровне. Эти состязания продолжают завоевывать популярность во всем мире и вдвойне приятно, что зимняя Универсиада-2019 проходит именно в России, - сказал Глеб Никитин. - 11 представителей нижегородского спорта выступят на этой Универсиаде. В основном, это представители наших ледовых дружин. Желаю всем спортсменам удачи! Будем болеть за вас!

Самой большой нижегородский десант оказался в женском хоккее. В сборную России вошли сразу пять нижегородок из ХК «СКИФ»: вратарь Валерия Тараканова, защитник Елена Проворова, а также нападающие Оксана Братищева, Виктория Кулишова и Ландыш Фаляхова.

Чуть меньшим составом нижегородцы представят мужскую сборную по хоккею с мячом. Здесь будет играть трое нижегородцев, представителей «Старта»: Юрий Иванчиков, Егор Дашков и Виталий Усов.

Для сборной России по спортивному ориентированию были выбраны двое лучших нижегородцев: Екатерина Степанова и Сергей Мизонов.

Отстаивать честь страны уехал на Универсиаду и защитник ХК «Торпедо» Павел Медведев.