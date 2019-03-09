Международная выставка «Река-море» откроется в Центре культуры «Рекорд»

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-09T16:02:10+03:00

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В Нижнем Новгороде в ротонде центра культуры «Рекорд» откроется международная выставка «Река-море», рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Посетители смогут увидеть около сотни работ русских художников из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани и Берлина. Это будут произведения оригинальной и печатной графики, живопись на холсте, дереве и металле, бумажную скульптуру, а также арт-объекты, объединенные общей темой водной стихии.

Выставка откроется 10 марта в 16.00 в фойе и ротонде Центра культуры «Рекорд» (улица Пискунова, дом№ 11/7) и продлится до 21 апреля.

Напомним, 9 марта в «Рекорде» открылась выставка фотоколлажей «Юрий Гагарин – первый космонавт», посвященная жизни первого космонавта Земли. Продлится выставка до 12 апреля. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU