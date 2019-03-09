Фотовыставка «Юрий Гагарин – первый космонавт» откроется в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-09T10:10:15+03:00

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У нижегородцев и гостей нашего города есть уникальная возможность – посмотреть фотоколлажи Юрия Гагарина. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Выставка «Юрий Гагарин – первый космонавт», посвященная жизни первого космонавта Земли откроется 9 марта на первом этаже ротонды «Рекорд». Именно в этот день исполнится 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина.

Вы увидите редкие фотографии, которые были сделаны при подготовке Юрия Гагарина к полету в космос, внутренней обстановки ракеты, а также снимки со встреч первого космонавта с советскими жителями. Будет и множество забавных фотографий, на которых вы увидите Юрия Гагарина в неожиданном для себя свете.

Фотовыставка «Юрий Гагарин – первый космонавт» будет работать с 9 марта по 12 апреля. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU