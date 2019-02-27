Станочник получил тяжелую травму живота в Шахунье

СЕГОДНЯ 13:24 2019-02-27T13:24:28+03:00

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В Нижегородской области расследуется тяжелый несчастный случай, произошедший на лесоперерабатывающем производстве в Шахунье. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда по региону.

Согласно информации, инцидент произошел в прошлый четверг, 21 февраля 2019 года. 30-летний станочник работал в деревоперерабатывающем цехе на многопильном станке. В ходе работы застряла доска в оборудовании, и мужчина попытался извлечь доску из станка. В результате он получил тяжелую травму живота – у него диагностированы разрывы внутренних органов и внутрибрюшного кровотечения.

- В настоящее время проводится расследование, причины и обстоятельства несчастного случая устанавливаются, - отмечается в сообщении.

Напомним, глава сельсовета в Нижегородской области признан виновным в незаконной рубке деревьев. Ему дали три года условно и арестовали имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU