2019-02-27T12:09:34+03:00
Происшествия

Глава сельсовета в Нижегородской области признан виновным в незаконной рубке деревьев

Ему дали три года условно и арестовали имущество
Валерия ГРОМОВА
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Суд вынес приговор в отношении главы администрации одного из сельских поселений Володарского района. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, мужчина совершил преступление по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

В мае 2017 года он устранял нарушения требований пожарной безопасности, выявленные сотрудниками МЧС, и вынес незаконные решения о рубке зеленых насаждений на территории сельского поселения в охраняемой зоне. Он попросил знакомого помочь ему. Тот срубил 24 сосны, восемь берез и три вяза.

Ущерб превысил полтора миллиона рублей.

Свою вину мужчина как на предварительном следствии, так и в суде не признал. Следователи арестовали принадлежащую ему квартиру и транспортное средство.

Обвиняемого приговорили к трем годам лишении свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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