Гендиректор нижегородского фонда капремонта Геннадий Дурдаев сегодня будет отправлен в отставку

СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-11T10:51:44+03:00

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Сегодня, 11 февраля 2019 года, гендиректор фонда капремонта Нижегородской области Геннадий Дурдаев будет отправлен в отставку. Как сообщил источник «Комсомольской правды», на данный момент в фонде проводится проверка, которую возглавляет министр ЖКХ Андрей Чертков.

Скорее всего, возглавлять фонд будет первый заместитель гендиректора.

Напомним, в начале декабря 2018 года Дурдаев представил губернатору Нижегородской области Глебу Никитину отчет об исполнении программы капремонта. Оно составило лишь 56%. Глава региона тогда назвал ситуацию катастрофической.

- Я вас слушаю, и уши заворачиваются в трубочку. Осталось 25 дней до конца года и как вы до 90% собираемость повысить? Этим нужно было заниматься давно. Я вам «неуд» ставлю за такую работу, - сказал тогда Никитин. Он дал Дурдаеву три дня на то, чтобы сформировать показатели по собираемости и объему работ, однако этого так и не случилось.

Дурдаев занял пост гендиректора фонда в мае. В начале 2018 года по собственному желанию с этой должности ушел Владимир Челомин. Потом всего на неделю им стал Владимир Никифоров.

ИСТОЧНИК KP.RU