«Я вас слушаю, и уши заворачиваются в трубочку»: Глеб Никитин поставил «неуд» главе фонда капремонта МКД Нижегородской области

6 декабря 2018 года гендиректор фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области Геннадий Дурдаев представил губернатору Глебу Никитину отчет об исполнении программы на сегодняшний день. Как сообщает пресс-служба правительства, оно составляет 56%.

В ответ на эти цифры Глеб Никитин напомнил, что к концу года фонд должен был выйти на 80%. И это вместе с долгом за прошлые годы. По словам главы региона, это «катастрофическая ситуация».

- По моим воспоминаниям, за три года был процент и того меньше. Конечно, пройти путь с 23 по 56% это неплохой результат, - объяснил губернатор.

Также выяснилось, что долги по платежам за капремонт составляют почти 2,9 миллиарда рублей.

- Я вас слушаю, и уши заворачиваются в трубочку. Осталось 25 дней до конца года и как вы до 90% собираемость повысить? Этим нужно было заниматься давно. Я вам «неуд» ставлю за такую работу, - сказал Глеб Никитин гендиректору фонда.

Он дал Дурдаеву три дня, чтобы тот сформировал показатели по собираемости и объему работ, а также освоенных средств в части выполнения программы 2014-2107 годов.

- До конца декабря вы должны вывесить в общий доступ у вас на сайте и у нас в министерстве информацию о том, сколько средств получено от собственников и какие работы запланированы, - объяснил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что фонд капремонта МКД Нижегородской области организовал на своих объектах онлайн-трансляцию. Теперь жители смогут смотреть за происходящим в режиме реального времени через Интернет.