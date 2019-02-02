Глеб Никитин: «Нижегородская область лидирует в ПФО по количеству полуфиналистов конкурса «Лидеры России»

Нижегородская область лидирует в ПФО по количеству полуфиналистов конкурса «Лидеры России». Об этом глава региона Глеб Никитин заявил в ходе открытия регионального полуфинала конкурса управленцев.

- Наша область традиционно показывает на конкурсе высокие результаты, - подчеркнул Глеб Никитин. - Так, по числу допущенных до теста на управленческий потенциал Нижегородская область была на втором месте. И я горжусь тем, что нижегородцев, которые попали в полуфинал – больше, чем представителей из других субъектов Приволжского федерального округа.

Также на церемонии присутствовал полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

- Молодые, амбициозные, перспективные и талантливые люди, у которых есть безусловные лидерские качества и управленческие компетенции – это основа кадрового резерва нашей России, - уверен Игорь Комаров. - И вектор, направленный на ротацию и омоложение кадрового состава, дал импульс началу формирования новой управленческой элиты страны. Это действительно новые возможности для реализации, реальный современный карьерный лифт.

На этот раз в полуфинале участвуют 434 участника. ФОТО: Александр Воложанин.

Кстати, в этом году полуфинал в ПФО проходит сразу на двух площадка – в Нижнем Новгороде и Самаре. В наш город съехались участники из Кировской, Пензенской областей, Пермского края, Республики Марий Эл, Мордовии, Удмуртской и Чувашской республик. За выход в финал сейчас борются 434 участника.

- Конкурс «Лидеры России» стал стимулом для запуска подобных проектов на региональных уровнях, - напомнил Глеб Никитин. - В том числе в Нижегородской области была запущена программа «Команда правительства». В ходе ее реализации уже были отобраны кандидаты на должности: министра культуры, министра экологии и природных ресурсов, заместителя губернатора.