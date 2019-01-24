Рождаемость в Нижегородской области снизилась на 6,5%

СЕГОДНЯ 10:38 2019-01-24T10:38:12+03:00

В 2018 году на свет появились 32313 детей

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В 2018 году в Нижегородской области было зарегистрировано 32313 детей, что на 6,5% меньше, чем годом ранее. Об этом на пресс-конференции 23 января сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

По ее словам, на то есть объективные причины. Например, сейчас вступают в брак и рожают женщины, появившиеся на свет в 90-е годы.

- В конце 90-х, как мы знаем, была очень низкая рождаемость. Кроме того, повысился возраст женщин, которые решают стать мамочками, - уточнила Краснова. - То есть возрастная категория рожениц сдвинулась.

Эксперт также добавила, что мальчиков родилось на 1289 больше, чем девочек.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Нижегородской области родились Золушка и Валерик. Руководитель нижегородского ЗАГС рассказала о самых экзотичных именах для новорожденных в 2018 году и тех, которые пользуются наибольшей популярностью.