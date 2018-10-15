При строительстве метро в Нижнем Новгороде будет перекрыта улица Родионова

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-15T13:29:25+03:00

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Продления веток нижегородского метрополитена жители города и области ждут давно. Надеется на улучшение движения наземного транспорта нижегородцы уже устали, а потому возлагают большие надежды именно на подземку. И вот в конце туннеля забрезжил свет.

Директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Александр Бодриевский подписал приказ о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенной на улицах Горького, Белинского и Большой Печерской в Нижегородском и Советском районах. Также в приказе говорится, что вся документация должна быть готова не позднее одного года со дня издания приказа, то есть не позднее 12 сентября 2019 года.

При строительстве метро в Нижнем Новгороде будет перекрыта улица РодионоваФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как пояснили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в ГУММиД, который и занимается подготовкой всех необходимых бумаг, это рабочие документы, более детальные планы строительства. Проект новой ветки метро, которая пройдет от станции «Горьковская» до новых станций «Оперный театр» и «Сенной», был сделан еще в июне 2011 года, а в декабре того же года было получено одобрение от Госэкспертизы.

Согласно схеме, опубликованной в приказе департамента, новая дорога пройдет под улицей Горького, по косой заденет парк Кулибина и частично сквер 1905 года. С улицы Горького линия будет пролегать под кварталом 1833 года, но большая часть ветки метрополитена окажется под улицей Белинкого. К площади Сенной метро пойдет под улицей Родионова.

При строительстве метро в Нижнем Новгороде будет перекрыта улица РодионоваФото: СОЦСЕТИ

Выходы на станции «Оперный театр» будут располагаться в четырех местах. Первый выход будет сделан рядом с бизнес-центром «Сенатор» и лицеем №38, второй - напротив, через улицу Белинского. Третий и четвертый расположатся возле театра оперы и балета имени А.С Пушкина и напротив – в сквере 1905 года.

Выходы со станции «Сенная» будут построены недалеко от автостанции Сенной, вместо небольшого кафе, рядом со зданием отдела по борьбе с экономическими преступлениями, которое находится напротив, а также между КЗ «Мило» и жилыми домами.

- Никаких домов мы сносить не будем, - заверил «Комсомолку» начальник ПТО ГУММиД Геннадий Старцев. – Наоборот, мы старались сделать все так, чтобы у нижегородцев было как можно меньше неудобств.

Объезд улицы Родионова во время строительства метро. Фото: ЯндексюКарты

Однако избежать их совсем не удастся. Сами ветки метрополитена будут строиться под землей, а вот для строительства станций придется развернуть наземную стройплощадку. В результате будет перекрыта часть улицы Родионова. И весь автотранспорт будет пробираться по узкому проезду – дублеру улицы Родионова со стороны улицы Радужной.

И что самое печальное, строительство будет долгим – в этом районе сосредоточено огромное количество коммуникаций, поэтому метростроевцам придется переносить их. А это работа сложная и длительная. В общем, строительство новой ветки метро может растянуться аж на три года.

При строительстве метро в Нижнем Новгороде будет перекрыта улица РодионоваФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Но есть и хорошая новость. Во время строительства проектировщики вплотную займутся разработкой проекта следующей ветки, которая пойдет в Сормово. Есть планы и на строительство метро в Щербинках, где нагорная ветка сомкнется с Автозаводской. Но говорить об этом пока рано.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Если со станцией «Сенной» пока никаких вопросов не возникает, то станция «Оперный театр» уже подняла волну недовольства. Гнев нижегородцев вызвала не сама станция, а один из выходов, который будет находиться в сквере 1905 года.

Сейчас в сквере идет многомиллионное благоустройство, градозащитники отвоевывают деревья, заставляют строителей бережно обращаться с любыми насаждениями и их корнями. Но, похоже, что все это напрасный труд.

- Что будет с этим многомиллионным благоустройством через пару лет, когда начнут копать сквер под выход из метро? – задается справедливым вопросом градозащитница Мария Петрова.

При этом на благоустройство сквера 1905 года будет потрачено 48 037 880 рублей: демонтаж – 2 432 445 рублей, ремонт и озеленение сквера – 4 917 218 рублей, ремонт покрытий дорожек и площадок – 40 688 217 рублей.