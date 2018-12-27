Хоккейные клубы «Саров» и «Скиф» вошли в структуру нижегородского «Торпедо»

СЕГОДНЯ 13:03 2018-12-27T13:03:57+03:00

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В среду, 26 декабря 2018 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание правления хоккейного клуба «Торпедо». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе мероприятия был утвержден бюджет клуба, который остался на уровне уходящего года.

Глеб Никитин поручил руководству «Торпедо» заняться увеличением собственных доходов. По его словам, для этого необходимо совершенствовать трансферную политику, а также делать ставку на подготовку собственных кадров.

- Важно продолжать работу и по сокращению расходов на управление клубом, концентрируя усилия и средства на решение спортивных задач. «Торпедо» должно стать центром для развития хоккея региона, что позволит создать условия и для развития массового спорта, - пояснил глава региона.

Также присутствующие утвердили новую организационно-структурную схему АНО ХК «Торпедо» и созыве общего собрания учредителей. В структуру нижегородского хоккейного клуба включены хоккейные клубы «Саров» и «Скиф».

Напомним, на днях девушки из группы поддержки нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» признаны самыми красивыми в Континентальной хоккейной лиге. Они набрали 15 992 голоса.