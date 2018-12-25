2018-12-25T13:56:55+03:00
Общество

Группа поддержки нижегородского «Торпедо» признана самой красивой в КХЛ

Победительницы были определены путем голосования [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: ХК "Торпедо"Фото: ХК "Торпедо"
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Девушки из группы поддержки нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» признаны самыми красивыми в Континентальной хоккейной лиге. Такое решение было принято пользователями соцсетей в рамках голосования, проведенного «Чемпионатом».

Соперницами Torpedo STARS в финале стали группы поддержки «Авангарда», минского «Динамо» и «Северстали». Итоги были подведены в 11:00 25 декабря.

Фото: ХК "Торпедо"

Фото: ХК "Торпедо"

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Болельщицы «Торпедо» набрали 15 992 голоса, на втором месте оказалась группа поддержки «Авангарда» - 15 566 голосов. Борьба была очень напряженной.

Группа Torpedo STARS была основана в 2011 году и называлсь тогда еще «Торнадо». В сезоне 2008-2009 девушки танцевали между секторами, еще не было специальной сцены. После этого официальной группой поддержки «Торпедо» стал коллектив, которым руководила чемпионка мира по художественной гимнастике Нина Лазарева. Девушки сначала выступали на матчах баскетбольной команды, а затем пришли в хоккей.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

«Комсомольская правда» поздравляет Torpedo STARS с победой! Кстати, в 2017 году девушки из группы поддержки «Торпедо» тоже были признаны самыми красивыми, а в 2016 году конкурс выиграла группа поддержки «Спартака».

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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