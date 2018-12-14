Митинг памяти Валерия Чкалова пройдет в Нижнем Новгороде 15 декабря

14 Дек. 16:28 2018-12-14T16:28:31+03:00

Он будет приурочен к 80-летию со дня трагической гибели советского летчика-испытателя.

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В субботу, 15 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде пройдет митинг памяти Валерия Чкалова. Как сообщает пресс-служба городской администрации, он будет приурочен к 80-летию со дня трагической гибели советского летчика-испытателя.

Место проведения – площадь Минина и Пожарского. На митинге будут присутствовать правнук Чкалова – Игорь, а также министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная и сотрудники учреждений культуры.

В ходе мероприятия к памятнику легендарному лётчику-испытателю будут возложены цветы.

Напомним, в начале декабря были подведены итоги конкурса «Великие имена России». Теперь нижегородский аэропорт будет носить имя Валерия Чкалова. Голосование стартовало 11 октября 2018 года. В список 47 аэропортов России, которым решили дать имена великих россиян, вошел и нижегородский аэропорт «Стригино».