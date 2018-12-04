2018-12-04T19:53:02+03:00
Общество

Стало известно, чье имя будет носить нижегородский аэропорт

Итоги конкурса «Великие имена России» были подведены 4 декабря
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
Поделиться:
Стало известно, чье имя будет носить нижегородский аэропортСтало известно, чье имя будет носить нижегородский аэропортФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Нижегородский аэропорт будет носить имя Валерия Чкалова. Об этом стало известно во вторник, 4 декабря 2018 года. Итоги конкурса «Великие имена России» были подведены в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, конкурс «Великие имена России» стартовал 11 октября 2018 года. В список 47 аэропортов России, которым решили дать имена великих россиян, вошел и нижегородский аэропорт «Стригино». На первом этапе любой гражданин мог предложить свой вариант имени аэропорта, затем в ходе онлайн-голосования и социологических опросов был составлен шорт-лист конкурса, куда в Нижегородской области вошли Максим Горький, Козьма Минин и Валерий Чкалов, набравшие 32%, 15% и 52% голосов соответственно. Наконец, на последнем этапе в ходе анкетирования был определен победитель.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, на сайте проекта «Великие имена России» проголосовали 123 тысячи нижегородцев. А собирать мнения и подсчитывать голоса помогали около 700 волонтеров, которые провели более 50 мероприятий и собрали 65 544 анкеты.

- Получился по-настоящему просветительский проект, который позволил возродить интерес к истории Нижегородской области и к истории России, - отметил Глеб Никитин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глеб Никитин: «6,5 млрд рублей получит Нижегородская область на реализацию нацпроекта «Демография»
Кредиторская задолженность муниципальных предприятий Нижнего Новгорода выросла до 3,5 млрд рублей
Муниципальных служащих будут штрафовать в Нижнем Новгороде за некачественную уборку дорог
Нижегородские депутаты проанализируют хозяйственную деятельность «ЕЦМЗ»
Более 160 нижегородских бизнесменов приняли участие в чемпионате «Кубок Волги»
Нижегородская полиция разыскивает 20-летнюю Ирину Сычеву
В Нижнем Новгороде сотрудники центра соцобслуживания населения получали зарплату за фиктивного работника
Многофункциональный центр Канавинского района переехал
Средной рынок в Нижнем Новгороде переехал в новое здание
Глеб Никитин: «Официальный мяч матча Аргентина-Хорватия вернется на стадион “Нижний Новгород”»
Российский режиссер получил Гран-При международного кинофестиваля «Северный Характер»
Глеб Никитин поручил до 2021 года обеспечить многодетные семьи участками под ИЖС
Неизвестный водитель сбил 15-летнего подростка в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин провел совещание по включению Нижегородской области в нацпроект «Наука»
В Нижнем Новгороде трамвай сбил 54-летнюю женщину
Суд приостановил деятельность нижегородского бара из-за антисанитарии
В Нижегородской области разыскивается 83-летняя Валентина Новосадова