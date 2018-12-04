Стало известно, чье имя будет носить нижегородский аэропорт

Нижегородский аэропорт будет носить имя Валерия Чкалова. Об этом стало известно во вторник, 4 декабря 2018 года. Итоги конкурса «Великие имена России» были подведены в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, конкурс «Великие имена России» стартовал 11 октября 2018 года. В список 47 аэропортов России, которым решили дать имена великих россиян, вошел и нижегородский аэропорт «Стригино». На первом этапе любой гражданин мог предложить свой вариант имени аэропорта, затем в ходе онлайн-голосования и социологических опросов был составлен шорт-лист конкурса, куда в Нижегородской области вошли Максим Горький, Козьма Минин и Валерий Чкалов, набравшие 32%, 15% и 52% голосов соответственно. Наконец, на последнем этапе в ходе анкетирования был определен победитель.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, на сайте проекта «Великие имена России» проголосовали 123 тысячи нижегородцев. А собирать мнения и подсчитывать голоса помогали около 700 волонтеров, которые провели более 50 мероприятий и собрали 65 544 анкеты.

- Получился по-настоящему просветительский проект, который позволил возродить интерес к истории Нижегородской области и к истории России, - отметил Глеб Никитин.