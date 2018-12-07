БК «Нижний Новгород» сыграет с саратовским «Автодором» 7 декабря

7 Дек. 10:15 2018-12-07T10:16:15+03:00

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В пятницу, 7 декабря, в Нижнем Новгороде пройдет матч Единой лиги ВТБ. На площадке в КРК «Нагорный» встретятся БК «НН» и «Автодор» из Саратова.

Начало игры в 19:00.

- Надеюсь, мы подготовились таким образом, что игра с «Автодором», какой бы она ни была, не станет для нас сюрпризом. Новый год не за горами, но я хочу, чтобы наша команда сделала подарок болельщикам, а не «Автодору»! – заявил главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич.

Напомним, предыдущий матч нижегородцы играли с «Людвигсбургом». Встреча завершилась со счетом 76:74 в пользу гостей из Германии.

Ранее сообщалось, что 18 ноября 2018 года БК "Нижний Новгород" проиграл УНИКСу, прервав серию из трех побед. Матч завершился со счетом 64:89. За 40 игровых минут подопечные Зорана Лукича допустили 19 потерь, которыми с умом воспользовался противник. После ошибок черно-белых казанские баскетболисты набрали 25 очков.