2018-12-07T10:16:15+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» сыграет с саратовским «Автодором» 7 декабря

Матч пройдет в КРК "Нагорный"
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 7 декабря, в Нижнем Новгороде пройдет матч Единой лиги ВТБ. На площадке в КРК «Нагорный» встретятся БК «НН» и «Автодор» из Саратова.

Начало игры в 19:00.

- Надеюсь, мы подготовились таким образом, что игра с «Автодором», какой бы она ни была, не станет для нас сюрпризом. Новый год не за горами, но я хочу, чтобы наша команда сделала подарок болельщикам, а не «Автодору»! – заявил главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич.

Напомним, предыдущий матч нижегородцы играли с «Людвигсбургом». Встреча завершилась со счетом 76:74 в пользу гостей из Германии.

Ранее сообщалось, что 18 ноября 2018 года БК "Нижний Новгород" проиграл УНИКСу, прервав серию из трех побед. Матч завершился со счетом 64:89. За 40 игровых минут подопечные Зорана Лукича допустили 19 потерь, которыми с умом воспользовался противник. После ошибок черно-белых казанские баскетболисты набрали 25 очков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря