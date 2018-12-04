Глеб Никитин встретился с руководителями компании «ЛУКОЙЛ»

4 Дек. 09:57 2018-12-04T10:05:31+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым вице-президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадимом Воробьевым и генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Андреем Богдановым в понедельник, 3 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мы очень довольны взаимодействием с компанией «ЛУКОЙЛ» и намерены развивать сотрудничество – особенно это касается инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Нижегородской области. Кроме того, важен вклад компании в реализацию культурных и социальных программ и проектов, - отметил Глеб Никитин.

По словам Вадима Воробьева, Нижегородская область для компании «ЛУКОЙЛ» входит в число приоритетных регионов.

- Между правительством Нижегородской области и «ЛУКОЙЛом» действуют Соглашения об экономическом и социальном партнерстве, которые подразумевают не только рост производства, но и развитие проектов защиты окружающей среды и повышение качества жизни населения региона, - подчеркнул Вадим Воробьев.