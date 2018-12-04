2018-12-04T10:05:31+03:00
Общество

Глеб Никитин встретился с руководителями компании «ЛУКОЙЛ»

Темой встречи стали вопросы развития компании в регионе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым вице-президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадимом Воробьевым и генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Андреем Богдановым в понедельник, 3 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мы очень довольны взаимодействием с компанией «ЛУКОЙЛ» и намерены развивать сотрудничество – особенно это касается инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Нижегородской области. Кроме того, важен вклад компании в реализацию культурных и социальных программ и проектов, - отметил Глеб Никитин.

По словам Вадима Воробьева, Нижегородская область для компании «ЛУКОЙЛ» входит в число приоритетных регионов.

- Между правительством Нижегородской области и «ЛУКОЙЛом» действуют Соглашения об экономическом и социальном партнерстве, которые подразумевают не только рост производства, но и развитие проектов защиты окружающей среды и повышение качества жизни населения региона, - подчеркнул Вадим Воробьев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря