Новый детский сад в ЖК «Зенит» начнет принимать воспитанников с 10 декабря

28 Нояб. 16:40 2018-11-28T17:03:10+03:00

Он рассчитан на 110 человек

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проинспектировал новый детский сад №21, построенный в ЖК «Зенит». По его словам, воспитанников там начнут принимать уже с 10 декабря.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на территории здания оборудованы прогулочные и спортивная площадка. По словам мэра, недочетах почти нет, только замечания, которые в ближайшее время будут устранены.

Заведующая Ольга Пьянзина пояснила, что детский сад рассчитан на шесть групп, две из которых – ясельные, а остальные – для дошкольников.

Каждая группа будет снабжена отдельным помещением – это игровая, спальня, буфетная. Есть отдельный музыкальный, спортивный залы и кабинет для индивидуальных занятий. Здание рассчитано на 110 человек.

Напомним, 27 ноября стало известно, что детсад получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Здание начали строить в апреле 2016 года. На работы были потрачены более 150 миллионов рублей.