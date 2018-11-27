2018-11-27T16:40:18+03:00
Общество

Детский сад в ЖК «Зенит» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Он рассчитан на 110 мест
Юлия ИСАЕВА
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Детский сад в нижегородском ЖК «Зенит», рассчитанный на 110 мест, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на департамент образования.

- Министерство строительства Нижегородской области в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта ДОУ в ЖК «Зенит» с инженерными сетями в Советском районе города Нижнего Новгород, - говорится в документе.

Здание начали строить в апреле 2016 года. На работы были потрачены более 150 миллионов рублей. Общая площадь – 2 838 квадратных метров. Помещения отвечают требованиям Госпожнадзора и Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что подрядчик, который занимается строительством школы в ЖК «Гагаринские высоты», приступил к возведению фундамента второго корпуса школы. Работы проводятся за счет средств бюджета России. На эти цели были выделены 540 миллионов рублей. Здание планируют сдать в эксплуатацию в декабре следующего года.

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