2018-11-28T13:02:19+03:00
Общество

11 трамвайных вагонов прибыли в Нижний Новгород из Москвы

После необходимого ремонта их отправят работать на маршруты №1,3,6,7,21
Юлия ИСАЕВА
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В Нижний Новгород прибыла партия из 11 трамвайных вагонов ЛМ-2008 2009-2010 годов выпуска. Об этом на своей странице в соцсетях сообщило МП «Нижегородэлектротранс».

Вагоны приехали из Москвы. После необходимого ремонта их отправят работать на маршруты №1,3,6,7,21.

Напомним, в середине октября в Нижнем Новгороде заработала система отслеживания трамваев и троллейбусов.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» выяснила, что передатчики сообщают координаты и другую необходимую информацию (время, скорость, направление движения) через определенный промежуток времени. Данные поступают на сервер центрально диспетчерской службы и после некоторой обработки выводятся на карте на сайте «Нижегородэлектротранса».

При этом учитывают пожелания пассажиров по доработке системы. Замечания принимаются в официальной группе «Нижегородэлектротранса» в соцсети «Вконтакте».

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