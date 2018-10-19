2018-10-19T11:13:06+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде заработала система отслеживания трамваев и троллейбусов

«Комсомолка» узнала, почему «Нижегородэлектротранс» отказался от Яндекс.Транспорта и когда появится мобильное приложение
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородцы уже вовсю тестируют новую системуНижегородцы уже вовсю тестируют новую системуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Наконец-то в Нижний Новгород пришли цифровые технологии, о которых в последнее время много говорили местные чиновники. В середине октября заработал сервис, позволяющий в режиме онлайн отслеживать передвижения «рогатого» электротранспорта.

Онлайн-карта размещена на сайте МП "Нижегородэлектротранс"

Онлайн-карта размещена на сайте МП "Нижегородэлектротранс"

Сообщение на сайте муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс» гласит, что с 17 октября в тестовом режиме открывается доступ к местоположению трамваев и троллейбусов, работающих на маршрутах города.

- Благодаря системе спутниковой навигации, установленной на транспортных средствах, вы можете узнать нахождение нужного вам трамвая или троллейбуса, - говорится на сайте МП. - Система доступна по адресу http://map.ttu-nn.ru.

Онлайн-карта размещена на сайте МП "Нижегородэлектротранс"

Онлайн-карта размещена на сайте МП "Нижегородэлектротранс"

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» выяснила, что передатчики сообщают координаты и другую необходимую информацию (время, скорость, направление движения) через определенный промежуток времени. Данные поступают на сервер центрально диспетчерской службы и после некоторой обработки выводятся на карте на сайте «Нижегородэлектротранса».

- Система запущена в тестовом режиме, чтобы в реальных условиях увидеть все проблемы и недостатки. Об окончании тестового режима мы объявим, когда все серьезные недостатки сервиса будут устранены, - заявили в муниципальном предприятии.

При этом учитывают пожелания пассажиров по доработке системы. Замечания принимаются в группе «Нижегородэлектротранса» в соцсети «Вконтакте».

Нижегородцы активно начали тестировать онлайн-карту и оставлять свои комментарии. Так, Ольга Антропова поинтересовалась, появится ли приложение для смартфона.

- Оно планируется, но какие-либо конкретные сроки назвать сложно. Надеемся, это случится в ближайшее время, - ответили в предприятии.

Вместе с тем Алексей Трефилов спросил, не желает ли МП подключиться к Яндекс.Транспорту, «как все нормальные перевозчики во всех городах-миллионниках».

- Зачем плодить приложения и усложнять жизнь пассажирам, если есть специальный сервис, который собирает все воедино? - написал житель областного центра.

Как пояснили в «Нижегородэлектротрансе», сервис «Яндекс.Транспорт» выдвигает ряд требований к информации о транспортных средствах, которые не устроили руководство предприятия:

- Отметим, что сейчас мы показываем на своем сервисе больше данных, чем Яндекс.Транспорт. Например, задержки транспорта, различные ограничения движения транспорта, тип подвижного состава (высокопольный, низкопольный и музейный).

КОМПЕТЕНТНО

Александр Седов, транспортный обозреватель:

- За последние 15-20 лет пассажиры, пользующиеся трамваями и троллейбусами, не избалованы нововведениями. А если что-то и происходит в этой области, то, как правило, со знаком минус. Тут мы видим, что прогресс пришел и в трамвайно-троллейбусное хозяйство Нижнего Новгорода. Стало удобно планировать время своих поездок. Смотришь на онлайн-карту и понимаешь, можно тебе чуть-чуть задержаться дома или надо ускориться, чтобы вовремя оказаться на остановке, сесть на нужный маршрут и отправиться по своим делам. Пять баллов!

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