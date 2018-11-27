В «Гагаринских высотах» начали возводить фундамент второго корпуса школы

27 Нояб. 11:04 2018-11-27T11:04:31+03:00

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Подрядчик, который занимается строительством школы в ЖК «Гагаринские высоты», приступил к возведению фундамента второго корпуса школы. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, ход работ проинспектировал замглавы администрации Приокского района Вадим Харченко.

Работы проводятся за счет средств бюджета России. На эти цели были выделены 540 миллионов рублей. Здание планируют сдать в эксплуатацию в декабре следующего года.

Согласно информации, школа будет состоять из двух корпусов. По словам Харченко, она рассчитана на 675 человек.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске 6 ноября состоялось открытие школы №40. В ней проводились ремонтные работы. Аукцион по выбору подрядчика для проведения капремонта прошел в августе. Сумма контракта составила более 20 миллионов рублей. В результате в здании были заменены деревянные конструкции, кровля, электрическая проводка, а также выполнен косметический ремонт некоторых отдельных помещений.