Дворы Нижегородского района благоустроят на сэкономленные средства

СЕГОДНЯ 19:52 2018-10-04T19:52:42+03:00

Чиновники отказались от идеи установки гранитных стел в сквере имени 1905 года

Изменить размер текста: A A

Деньги, которые планировалось потратить на закупку гранитных стел и лавочек для сквера имени 1905 года, пойдут на благоустройство дворов Нижегородского района. Об этом глава администрации Владимир Панов сообщил на пресс-конференции 4 октября.

Напомним, активисты убедили городскую власть не устанавливать в сквере на площади Свободы малые архитектурные формы и скамейки из гранита. Стоимость их составляла 5,9 млн рублей.

- Высвобожденные средства мы направим на благоустройство дворов в Нижегородском районе. Это будет справедливо, - уточнил мэр.

Первый этап благоустройства сквера должен завершиться 31 октября. Однако активисты переживают, что гранитные дорожки будут укладывать в заморозки. Отсюда есть вероятность, что история с Покровкой повторится, когда почти сразу после завершения работ брусчатка начала проваливаться.

- Опыт Большой Покровской повторять не будем, - категорически заявил Панов.