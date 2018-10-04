2018-10-04T19:52:42+03:00
Общество

Дворы Нижегородского района благоустроят на сэкономленные средства

Чиновники отказались от идеи установки гранитных стел в сквере имени 1905 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Деньги, которые планировалось потратить на закупку гранитных стел и лавочек для сквера имени 1905 года, пойдут на благоустройство дворов Нижегородского района. Об этом глава администрации Владимир Панов сообщил на пресс-конференции 4 октября.

Напомним, активисты убедили городскую власть не устанавливать в сквере на площади Свободы малые архитектурные формы и скамейки из гранита. Стоимость их составляла 5,9 млн рублей.

- Высвобожденные средства мы направим на благоустройство дворов в Нижегородском районе. Это будет справедливо, - уточнил мэр.

Первый этап благоустройства сквера должен завершиться 31 октября. Однако активисты переживают, что гранитные дорожки будут укладывать в заморозки. Отсюда есть вероятность, что история с Покровкой повторится, когда почти сразу после завершения работ брусчатка начала проваливаться.

- Опыт Большой Покровской повторять не будем, - категорически заявил Панов.

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