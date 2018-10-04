«Это чересчур усиливает мемориальность»: В сквере 1905 года не будет малых архитектурных форм и скамеек из гранита

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-04T13:19:01+03:00

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Как сообщает администрация Нижегородского района Нижнего Новгорода, на днях были проведены общественные обсуждения благоустройства сквера имени 1905 года рядом с площадью Свободы. Активисты предложили подумать над более мягким вариантом проекта, который не включает в себя установку малых архитектурных форм и скамеек из гранита.

- Выбранный материал чересчур усиливает мемориальность сквера. Поэтому принято решение приостановить заказ и установку малых архитектурных форм в виде гранитных стел, стоимость которых вместе с устройством фундамента составляла 5,9 миллиона рублей. Это обоюдно принятое решение заказчика и подрядчика, - пояснили власти.

По их словам общественные обсуждения проекта будут продолжены. В ходе них нижегородцы могут предложить свои идет по дальнейшему развитию территории во втором этапе.

Согласно информации, первый этап благоустройства сквера должен быть закончен 31 октября 2018 года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что благоустройство сквера имени 1905 года на площади Свободы началось с настоящего скандала. Жители возмутились массовой вырубкой деревьев, они испугались, что от красивого места останется одно лишь название.

27 сентября глава Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексей Мочкаев пообещал, что в сквере имени 1905 года компенсируют 100% спиленных деревьев. Он добавил, что этой осенью в сквере высадят 54 дерева и 2 200 кустарников.

Согласно концепции, в сквере 1905 года должны быть убраны тополя, которые росли со стороны площади Свободы, а также несколько берез и американского клена, которые расположены в разных частях сквера. Всего 54 дерева. Однако с градозащитники не согласны со столь немногочисленным озеленением и обратились в администрацию. К счастью, их доводы были услышаны, и чиновники согласились увеличить количество компенсируемых деревьев.